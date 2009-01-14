Teknik adamlar sıkıntıda





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Geliştirme Merkezi Direktörü Ahmet Güvener, profesyonel futbol takımı sayısının 72'ye ineceğini belirterek, sayıları bini bulan teknik direktörlere başka yapılarda iş imkanı yaratmaları çağrısında bulundu.



TFF tarafından her iki yılda bir organize edilen Uluslararası Çalıştırıcı Gelişim Kongresi sona erdi. TFF Futbol Geliştirme Merkezi Direktörü Ahmet Güvener, kongrenin kapanışında yaptığı konuşmada, teknik direktörlere, kendilerini başka alanlarda geliştirerek, yeni iş imkanları yaratmaları çağrısında bulundu. Güvener, "Bu pastada değişik olarak ne görev yapabilirim'i araştırın. Çünkü çok açık ki Türk futbolunun bu yapısında 141 olan profesyonel futbol takımı sayısı 72'ye inecek. Burdan teknik adamlar da zarar görecek" dedi.



UEFA'nın Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının antrenörlük bölümünden mezun olan öğrencilere doğrudan diploma verilmemesini kararlaştırdığını dile getiren Güvener, kendilerini aşan bu kararın tepkilere neden olduğunu söyledi. Bu bölümlerdeki öğretim üyelerinin antrenörlük düzeylerinde de bir standart olmadığını kaydeden Güvener, kimilerinin B lisansına sahip olduğuna, kimilerinin ise teknik direktör olduğuna dikkati çekti. Güvener, bu sorunun da üniversiteler ile birlikte çözülmesi gerektiğini bildirdi.



''SÖYLEYECEKLERİM SİZİ RAHATSIZ EDEBİLİR''



''Politik bir insan olmadığını'' ve doğruları söylemekten kaçınmadığını vurgulayan Güvener, ''Bundan sonra söyleyeceklerim sizi rahatsız edebilir ama gerçekler böyle'' diyerek konuşmasını sürdürdü. Güvener, ''Arkadaşlarımız, Türkiye'de topu topu 141 takım varken bine yakın teknik direktörün işsizlik sorununu dile getiriyorlar'' dedi.



Kendisinden örnek vererek bilgisayar mühendisi olduğunu anlatan Güvener, genel müdürlükler yaparak çok iyi maaşlar aldığını, ancak bir dönem işsiz kaldığını aktardı. Hayatının sonraki döneminde bir genel müdürlük beklentisiyle iş aramadığını ve genel müdürlük sırasında öğrendiği İngilizce ve Matematik bilgisini kullanarak üniversitede çok daha az kazançla işe başladığını ifade eden Güvener, ''Başka eğitimleri de kullanarak para kazanmaya devam ettim'' diye konuştu.



''PİRAMİT TERSİNE DÖNMÜŞ''



Teknik direktörlerin, teknik direktörlük görevi beklediklerini ifade eden Güvener, şunları söyledi:



''Ama Türkiye'de futbol düzeni maalesef çok çarpık, piramit tersine dönmüş. Türkiye amatör futbolda Avrupa'nın en gerisindeyken, profesyonel futbol takımı sayısında Avrupa'nın en üstünde. Federasyon haklı olarak piramiti doğrultmaya çalışıyor. Altyapılarda amatör futbol çok hızlı gelişirken, profesyonel futbol takımı sayısı daralacak. Sizin görev yapma yeriniz ufalacak. Bunun üzerine ekonomik kriz bindiğinde, sizin için çok kötü bir tablo gözüküyor.



Kendinize (Ben TFF'nin bu yeni yapılanması içinde ne yapabilirim) diye sorun, (kendime nasıl bir fırsat yaratabilirim). Yeni yapı içinde mutlaka teknik direktör olmasa bile başka yapılarda yer alabilirsiniz. Belki altyapı antrenörlüğü olur, belki geliştirme programında başka bir görev olur, belki 3 lira yerine 2 lira kazanırsınız.



Türk futbolu bu yapıyı gerçekleştirirken ekonomisini de büyütecektir. Daha fazla kulüp olacak. 'Bu pastada değişik olarak ne görev yapabilirim'i araştırın. Çünkü çok açık ki Türk futbolunun bu yapısında 141 olan profesyonel futbol takımı sayısı 72'ye inecek. Federasyon bu kararı aldı.''



Güvener, kongre sonrası yaptığı açıklamada da Türkiye'de 141 profesyonel futbol takımı varken bine yakın teknik direktör bulunmasının sağlıklı bir oran olmadığını belirtti. Türkiye'de 4 bin 500 amatör takım ve 225 bin futbolcu olduğuna dikkati çeken Güvener, amatör futbolcu sayısının 1 milyona çekilmesi gerektiğini kaydetti. Profesyonel takım sayısının da 60-70 olması gerektiğini ifade eden Güvener, ''Dolayısıyla yukardaki teknik adamların daha aşağılarda görevler alması gerekecek'' dedi.