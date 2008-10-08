Teknik adam erozyonu!



Turkcell Süper Lig'de ''teknik adam kıyımı'' bu sezon erken başladı ve ilk 6 hafta sonunda 4 kulüp teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.



Antalyaspor, Konyaspor, Kocaelispor ve Beşiktaş, henüz sezonun başında teknik direktör değişikliğine gitti.



Sezonun başlamasına çok kısa bir süre kala sürpriz bir kararla Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Antalyaspor, 2008-2009 sezonuna Çek Jozef Jarabinsky ile başladı.



Konyaspor, sezona Raşit Çetiner ile start verirken, 3. hafta sonunda görevden alınan Çetiner'in yerine, 5. hafta öncesi Giray Bulak iş başına getirildi.



Kocaelispor ise 4. hafta sonunda Engin İpekoğlu ile yollarını ayırırken, takım, 6. hafta öncesi Yılmaz Vural'a emanet edildi. Son olarak da Beşiktaş'ta, 6. hafta sonunda Ertuğrul Sağlam, görevi bıraktığını açıkladı.



Geçen sezon 12 takımda değişiklik oldu



Turkcell Süper Lig'de geçen sezon sadece 6 kulüp, başladığı teknik direktörle sezonu tamamlamıştı. Beşiktaş Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe Zico, Gençlerbirliği Oftaş Spor Osman Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Abdullah Avcı, Kayserispor Tolunay Kafkas ve Sivasspor Bülent Uygun ile sezonu tamamlarken, diğer 12 takımda ise teknik direktör değişiklikleri yaşanmıştı.





