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Teknesiyle balığa çıktı, boğularak öldü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nden teknesiyle balık avlamak için denize açılan 70 yaşındaki Kemal Koyuncu, boğularak öldü

16 Aralık 2017 19:50

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi\'nden teknesiyle balık avlamak için denize açılan 70 yaşındaki Kemal Koyuncu, boğularak öldü.
Ildır Mahallesi\'ndeki Körfez Sitesi\'nde yazlık evi olan ve dün akşam teknesiyle balık avlamak için denize açılan Kemal Koyuncu\'nun sabaha kadar dönmemesi üzerine ailesi, Ildır Jandarma Komutanlığı ve sahil güvenlik ekiplerine başvurdu. Ildır kıyıları ve açıklarında sabah arama yapmaya başlayan ekipler, öğle Koyuncu\'ya ait tekneyi kayalıklara oturmuş halde buldu. Kemal Koyuncu\'nun cesedi ise Ildır kıyısında bulundu. Koyuncu\'nun akşam teknesinden denize düşerek boğulmuş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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