Teknesi alabora olan veteriner hekim denizde kayboldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde balık tutmak için denize açılan veteriner hekim Hüseyin Öz, teknesinin alabora olması sonucu kayboldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, bugün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları Hüseyin Öz\'ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

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