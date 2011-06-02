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TEKNEDEKİ İÇKİ ŞİŞELERİ ADLİ TIP'TA MUĞLA (A.A)

02 Haziran 2011 18:47

-TEKNEDEKİ İÇKİ ŞİŞELERİ ADLİ TIP'TA MUĞLA (A.A) - 02.06.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Rus rehberlerin zehirlendiği belirtilen teknede el konulan ve içlerinde ''akrep ve yılan'' yer alan 2 içki şişesininde bulunduğu toplam 714 şişeden alınan numuneler, incelenmek üzere İzmir'deki Adli Tıp kurumuna gönderildi. Muğla Valisi Fatih Şahin'in talimatı doğrultusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı ''Orkan 5'' adlı teknede inceleme yaptı.  Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri görev yaptı. Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de teknenin deposunda yer alan 714 şişe içecekten numune aldı. -İÇKİ ŞİŞESİNDEKİ YILAN VE AKREP- Teknede inceleme yapan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile üzerinde marka bulunmayan ve içerisinde ''akrep'' ve ''yılan'' bulunan 2 içki şişesi, içinde bilinmeyen bir sıvı ile ağaç dalı bulunan bir şişeninde bulunduğu toplam 714 şişeden numune aldı.  Alınan numuneler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında, savcılığın talimatı doğrultusunda incelenmek üzere İzmir'deki adli tıp kurumuna gönderildi. Polisin, şişelerin içinde yer alan akrep ve yılanla ilgili ayrı bir çalışma yaptığı öğrenildi. Bu arada zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 Rus rehberden alınan kan örneklerinin de İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Muğla Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince Rus rehberlerin teknede yedikleri yemek ve içeceklerden alınan numunelerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İzmir'deki laboratuvarı ile İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren 3 Rus rehberin ölümünün ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma genişletilirken, 3 kişinin kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi raporu istenildi. Yetkililer, olayın ardından teknede bulunan 4 kişinin ifadesine başvurulduğunu, bu kişilerden adliyeye sevk edilen 2 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi. Bodrum'da Rus rehber grubu 5 gün önce tekneyle gezintiye çıkmış, hastalanan rehberler çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 kişiden 2'si Antalya'da 1'i ise Moskova'da hayatını kaybetmişti.

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