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Teknedeki 110 kilo esrara 2 yeni tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki bir koyda demirli balıkçı teknesinde yapılan aramada bulunan 100 paket halinde 110 kilo esrarla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı

19 Ağustos 2017 14:19

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'ndeki bir koyda demirli balıkçı teknesinde yapılan aramada bulunan 100 paket halinde 110 kilo esrarla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Böylelikle operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 3\'e ulaştı.
Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı \'TCSG-24\' botundaki görevliler tarafından Hacettepe Koyu\'nda, 3 metrelik olan, motor takılı polyester tekneye, 8 Ağustos\'ta, saat 11.30\'da operasyon düzenlendi. Teknede yapılan aramada, 100 paket halinde 110 kilo esrar ele geçirildi. Tekne, Dalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne çekilerek uyuşturucu dolu çantalar çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve tekne üzerinde inceleme yaptı. Esrar, KOM ekiplerince Grup Amirliği\'ne taşındı. Çeşme Emniyet Müdürlüğü ve KOM\'a bağlı narkotik ekipleri, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle Hacettepe Koyu\'nda taksiye binerek kaçmaya çalışan M.Ş. adlı şüpheliyi olayla ilgili gözaltına aldı. 11 Ağustos\'ta adliyeye sevk edilen M.Ş., tutuklandı.
Soruşturmayı derinleştirerek sürdüren KOM ekipleri, olaydan beş gün sonra, uyuşturucu maddelerin bulunduğu 3 metrelik polyester teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen O.D. ve suç ortağı Ş.A. adlı zanlıları, İzmir il merkezinde yapılan bir operasyonla, kaçmak üzereyken yakaladı. İki zanlı sorguları yapılmak üzere Çeşme\'ye getirildi. Zanlılar, yapılan sorgularının ardından dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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