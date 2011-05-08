-TEKNE KAZASINDAKİ KAÇAK GÖÇMENLER KURTARILDI ROMA (A.A) - 08.05.2011 - İtalya'nın güneyindeki Lampedusa limanı yakınlarında batan teknedeki kaçak göçmenlerin tamamının kurtarıldığı bildirildi. İtalyan Sahil Muhafaza sözcüsü Vittorio Alessandro, Libya'dan kaçanların bindiği teknede 500 kişi bulunduğunu, batan tekneden kadınlarla çocukların denize atlamasının ardından başlatılan kurtarma operasyonunda bütün yolcuların kurtarıldığını açıkladı. Vittorio Alessandro, ''Kayıp olmadığını düşünüyoruz'' dedi. Teknenin aslında Malta'ya gittiğinin ve Malta Sahil Muhafaza birimleri tarafından Lampedusa'ya yönlendirildiği sanılıyor. Lampedusa limanına bugün 800 kişinin bulunduğu bir başka geminin yanaştığı da belirtiliyor. Son haftalarda Tunus ve Lİbya'dan binlerce kişi Lampedusa'ya kaçıyor.