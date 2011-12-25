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Dünya

Tekne kazasında 38 Haitili göçmen öldü  HAVANA (A.A)

25 Aralık 2011 10:25

-Tekne kazasında 38 Haitili göçmen öldü  HAVANA (A.A) - 25.12.2011 - Küba'nın doğusunda Atlas Okyanusu'nda Haitili göçmenleri taşıyan tekne batınca 38 yolcu hayatını kaybetti. Küba devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Küba Sivil Savunma Teşkilatına bağlı kurtarma teknesince 4'ü çocuk 87 kişi denizden kurtarıldı. Küba'nın başkenti Havana'nın 590 deniz mili (950 km) uzağındaki kazada, 17'si kadın 21'i erkek olmak üzere 38 kişi boğuldu. Kazayı yapan tekne, ABD'nin terör zanlılarını hapsettiği Guantanamo üssünün açığında saptandı. 

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