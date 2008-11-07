Tekmesiyle öldüren polise tahliye

Parkta tartıştığı Feyzullah Ete'yi tekme atarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu polis için tahliye kararı çıktı. Kurban Ete'nin ağabeyi salona anahtarlık atınca gözaltına alındı



Avcılar’da bir parkta tartıştığı Feyzullah Ete’nin ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla 8 ile 12 yıl arasında hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan polis memuru tahliye edildi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu polis memuru Ali Mutlu, müşteki sanık Ali Yavuz Oturakçı, müştekiler Efetullah Ete ve Hayriye Ete katıldı. Diğer müşteki İsmail Ete ise duruşmaya gelmedi.



Basın ve izleyicilere kapalı yapılan duruşmada, tanıklar dinlenildi. Mutlu’nun tutukluluk durumuna ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Genç, isnat edilen suçun niteliği ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti de delillerin toplanmış olması ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak, Ali Mutlu’nun tahliyesine karar verdi. Duruşma, savcının esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için ertelendi. Duruşma sonrası salon dışında bekleyen ölen Feyzullah Ete’nin ağabeyi Adil Ete, Ali Mutlu’nun tahliye edilmesine tepki göstererek salona doğru anahtarlık fırlattı. Adil Ete, bunun üzerine polislerce gözaltına alındı.



Kasten yaralama sonucu...



Bakırköy Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık polis memuru Ali Mutlu’nun, olay tarihinde parkta müşteki sanık Ali Yavuz Oturakçı ile içki içen Feyzullah Ete’nin göğüs bölgesine tekme attığı anlatılıyor. İddianamede, Ete’nin ilk muayenesini yapan hastane görevlilerinin, göğüs bölgesinde yeniden canlandırma işlemi yapılmadan kızarıklık gördükleri beyanında bulundukları belirtiliyor. Yaşanan olay ile ölüm arasında bağ bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Ali Mutlu’nun, "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 8 ile 12 yıl arasında hapsi isteniyor. Ali Mutlu’nun, müşteki sanık Ali Yavuz Oturakçı’ya karşı da "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle 2 ile 5 yıl arasında hapsi istenen iddianamede, müşteki sanık Oturakçı’nın ise "görevli memura mukavemet" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.