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Tekmelenen Somalı madenci şimdi de para cezasına çarptırıldı

Madenci Erdal Kocabıyık, Başbakanlık aracına tekme attığı için 543 liralık para cezası ödeyecek

15 Şubat 2016 11:28

Soma’da 301 kişinin hayatını kaybetiği maden faciası sonrasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel tarafından tekmelenen madenci Erdal Kocabıyık'a mahkeme, Başbakanlık'a ait aracı tekmelediği için kamu kurumuna ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında mala zarara vermekten dolayı 543.44 liralık para cezası verdi. Olay sonrasında Yusuf Yerkel ayağı incindiği için sağlık raporu almıştı.

CHA’nın haberine göre; Soma Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Kocabıyık, bilirkişi tespitine göre araçta oluşan zararı karşılayacak. Erdal Kocabıyık’ın avukatı Oğuzhan Gezer, yaptığı açıklamada, zararı ödemek için mahkemeden süre istediklerini belirtti. Gezer şu açıklamalarda bulundu:

“Davanın incelendiği bu aşamada biz bilirkişi tutanağına itiraz ettik, çünkü bilirkişi tutanağında tutarsızlıklar vardı. Yani tekmenin vurulmuş olabileceği şeklinde net ifadeler yoktu, ihtimalli ifadeler vardı. Biz de buna binaen itiraz settik. Yeniden bilirkişi incelemesine gönderilmesini istedik ama bu durumu hâkim kabul etmedi. Biz de bu sebeple iddia edilen zararı ödeme hususunu müvekkilimle düşünmek için mahkemeden süre istedik ama her şekilde bu zararı müvekkilimin yatırması gereklidir” şeklinde konuştu.

 

“Hukuka güvenim sonuz, cezayı öderim”

 

Kocabıyık ise “Yaşadığım olaydan sonra çok mağdur kaldım. Çok sıkıntılar yaşadım, hattâ işsiz kaldım. Çevremdeki kişilerin karşısına çıkamaz oldum. Mahkeme sonucuna itiraz ettik. İtirazımı reddeden mahkeme, bu cezayı bana uygun görmüş. Ben de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak hukuka ve adalete güvenim sonsuz olup bu cezayı öderim” dedi.

Eşi Derya Kocabıyık da “O tekme sadece ona vurulmadı, bunu herkes biliyor. Faciayı yaşayan bütün herkese atıldı o tekme. Biz o durumda gerçekten çok sıkıntılı günler yaşadık. Çocuğum bile babasını televizyonda görünce, ‘Anne, babama neden vuruyorlar?’ dediğinde, ben ne diyeceğimi bilemedim. Allah’a şükür, o günleri atlattık. Eşim şimdi işinde gücünde, çalışarak geçimimizi sağlıyor. Bizim zor günlerimizde yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Bize mahkeme tarafından kesilen bu faturayı öderiz.” diye konuştu.

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