Müşavirin tekmeden sonra ilk fotoğrafı Başbakan'la

Maden faciasının yaşandığı Soma'da bir vatandaşa attığı tekmeyle gündeme gelen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, olaydan sonra ilk kez kamera karşısına çıktı. Eyüp Sultan Cami'nde cuma namazı kılan Yerkel, namaz sonrası Başbakan Tayyip Erdoğan'ın yanında görüntülendi.

Yerkel, Cuma namazının ardından Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçiler için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Özgür Altuncu’nun Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Başbakan'ın makam aracına binerken yanında bekleyen Yusuf Yerkel kalabalık içinden yürüyerek kendi aracına geçti.

7 günlük darp raporu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel ile ilgili soruya, "Bir tek fotoğraf karesinden yola çıkarak bütün gerçeği saptamanız mümkün değildir. Yusuf Yerkel, yerde tekmelediği kimsenin kendisine saldırdığını, kendisini yaraladığını, 7 günlük rapor aldığına dair açıklama yaptı" diye konuşmuştu.