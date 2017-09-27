Tekme attığı kapıdaki ayakkabı izi hırsızı yakalattı

Muş'ta bir okuldan hırsızlık yapan zanlı, tekme attığı kapıdaki ayakkabı izinden yola çıkılarak yakalandı.

Muş'ta bir hırsızlık zanlısı, ayakkabı izinden yola çıkılarak yakalandı. İbn-i Sina Lisesi'nde 2 dizüstü bilgisayar, 2 tablet ve okulun kamera kayıt sisteminin çalınmasıyla ilgili okulda delil toplayan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, müdür ve öğretmenler odasının kapısında ayakkabı izine rastladı.



Ekipler, zanlının tekme attığı kapıdaki ayakkabı izinden yola çıkarak yaptıkları araştırma sonucu şüpheli M.F.G'yi 2 günde yakaladı.



Kapıdaki ayakkabı izinin kendisini ait olduğunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.