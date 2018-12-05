Teklif Meclis'te; kiralar ne kadar artacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı yakından ilgilendiren yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, kira artışı ÜFE yerine TÜFE’ye göre belirlenecek böylece kiracıların yüzde 10 daha az kira ödemeleri hedefleniyor.

20 milyon kiracının olduğu Türkiye’de Melis’e sunulan teklif yasalaşırsa, kiralar TÜFE’ye göre artacak.

Mevcut yasaya göre kira atışı son 12 aylık ortalama üretici fiyat endeksine (ÜFE) göre yapılıyor.

Bu rakam önceki açıklanan verilere göre yüzde 25.52 oldu.

Bir başka ifadeyle 1000 liralık kira yeni yılla birlikte 1252 lira olacak.