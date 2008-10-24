'Teklif almadım'



2007-2008 sezonunu Beşiktaş ve Fenerbahçe ile aynı puanı toplayarak averaj ile dördüncü sırada tamamlayan Sivasspor, yarın Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşma için İstanbul'da kampa girdi.



Bu sezon 14 puan ile Süper Lig'de 5. sırada yer alan Kırmızı-Beyazlıların teknik direktörü Bülent Uygun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile UEFA Kupası'na katılma ile yaşadıkları sorunun, iki camia arasında sorun oluşturmadığını ve Beşiktaş ile çok iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi. Uygun ayrıca idolü olan Mustafa Denizli ile karşılaşacağı için mutlu olduğunu ifade etti.



Bülent Uygun, şöyle konuştu:



"Bizim Beşiktaş Kulübü ile aramızda hiç bir sorun yok. Hem Sivas'ta, hem de İstanbul'da her iki kulüp birbirini çok iyi misafir eder. Biz bu görevlerde olduğumuz sürece bu durum bu şekilde devam edecek. Ben ayrıca Mustafa Denizli'ye de başarılar diliyorum. Kendisi Türk futbolunda idol olmuş ve bizim gibi genç teknik adamların örnek aldığı bir isimdir. Denizli, Fatih Terim hocamız ile birlikte Türk antrenörlerin hem Türkiye'de hem de yurt dışında neler başarabileceğini göstermişlerdir. Kendiside bize saygı duyduğunu ve zor bir olacağı söyledi. Bu açıklaması onun büyüklüğünün göstergesidir. Bence de zor bir maç olacak. Yarın alacağımız bir veya üç puan bizim ligde ilk yarı için nerelerde olacağımızı gösterecektir. Alacağımız puan veya puanlar bizi daha mutlu edecektir. Biz yarın kazanan taraf olmak istiyoruz. Umarım bu düşüncemizi gerçekleştiririz."



Genç teknik adam, geçen sezon yaşadıkları başarının ardından, bu sezon da iyi bir başlangıç yaptıklarını ve geçtiğimiz sezonki başarıya ulaşmak istediklerini ifade ederek, ""Biz bu sezon İnter Toto Kupası'na katıldığımız için rakiplerimizden yaklaşık bir buçuk ay önce sezonu açtık. Biz bu negatif duruma rağmen, bir önceki sezon yakaladığımız başarıyı tekrarlamak için çalışma sistemlerimizi değiştirmek zorunda kaldık. Yaptığımız bu değişikliklerin karşılığını da aldığımızı söyleyebilirim. Bizim için hedef hiç bitmedi ve bitmeyecektir" dedi.



"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"



Uygun, Fenerbahçe'nin bu sezon ortaya koyduğu kötü performansın ardından adının Sarı-Lacivertli kulüple anılmasının kendisini mutlu ettiğini ama kendisine gelen resmi bir teklif olmadığını vurgulayarak, "Bana gelen bir resmi teklif yok. Başkanımız Mecnun Odyakmaz eğer böyle bir durum olursa hem Sivasspor'un hem de Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda doğru kararı verecektir. Ama şu anda benim ve Fenerbahçe'nin adının birlikte anılması, Fenerbahçe'nin aldığı kötü sonuçların ardından oluşan ortam sonrası beni Fenerbahçe'ye layık gören ve beni sevenlerin konuşmalarıdır. Dolayısı ile olmayan bir teklif üzerine de konuşmak çok doğru değil. Ama dört büyük takıma gittiğiniz zaman birçok zorluk ile karşılaşacağınızı bilirsiniz. Önemli olan o zorlukları aşabilmektir. Ama bu yönetim, taraftar ve sizin birlikte yapacağınız bir durumdur. Eğer yönetim olarak kendi getirdiğiniz teknik direktörü medyaya yem yaparsınız, belli bir kriterlerden geçirmeye kalkarsanız ve birilerini o teknik adam hakkında yorum yaptırırsanız, o takımdaki futbolcular o teknik adama inanmaz. Ama bu durum Türkiye'de sadece Fatih Terim ve Mustafa Denizli için geçerli olmadı. Çünkü onlar yakaladıkları başarının ardından kendileri hakkında yorum yapılması yer bırakmadılar. Ama ben zamanı geldiğinde, büyük bir takımın başına geçtiğimi de aştığım tecrübeler ve bilgi birikimim ile işimi en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum" şeklinde konuştu.



