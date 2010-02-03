Tekke Rubin Kazan'da

T24 - Rusya Birinci Ligi'nde Zenit forması giyen Fatih Tekke, Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.





Transferi yılan hikayesine dönen Fatih Tekke sonunda imzayı Rubin Kazan'a attı.



Rubin Kazan, resmi internet sitesinden yaptığı kısa açıklamada, Zenit'in Türk forveti Fatih Tekke ile 3 yıllık sözleşme imzalandıklarını belirtti. Yapılan anlaşmanın Tekke'nin, Zenit ile olan anlaşmasının biteceği Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Ancak Kazan’ın 2 milyon Euro ödemesi halinde golcü oyuncuyu hemen kadrosuna katabileceği bildirildi.



Fatih Tekke bu transferle Rubin Kazan'daki 3. Türk futbolcu oldu. Rus takımında Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze de forma giyiyor.





