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Spor

Tekke girdi Zenit yandı!

Rus Ligi ekiplerinden Zenit, Moskova deplasmanında karşılaştığı Lokomotif Moskova maçında Fatih Tekke ile kural ihlali yaptı.

20 Nisan 2009 03:00

Rus Ligi ekiplerinden Zenit, Moskova deplasmanında karşılaştığı Lokomotif Moskova maçında Fatih Tekke ile kural ihlali yaptı.

81. dakikada Zenit’e UEFA Kupası kazandıran tecrübeli hoca Dick Advocaat, sahadaki yabancı sayısını tam hesaplayamayıp, Rus futbolcu Pogrebnyak’ın yerine Tekke’yi alınca kural hatasına neden oldu.

Fatih ile beraber, Zenit’in sahadaki yabancı oyuncu sayısı 7’ye çıktı. Rusya Futbol Ligi kuralları gereğitakımlar sahada en fazla 6 yabancı oyuncu oynatılabiliyor. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

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