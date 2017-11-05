Tekirdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-3

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-
STAT: Çorlu General Basri Saran
HAKEMLER: Burak Olcar (xxx), Mehmet Akıncı (xxx), Şeref Öner (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Onur(x)- Samet (xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk.78 Oğuzhan x), Aykut (xxx), Ünal (xx), Emre (xx), Rıza (x)(Dk.71 Yunus x), Emre Alan (xxx), Nurullah (xx), Vedat (xx)(Dk.67 Taha(x).
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xx)- Ramazan (xx), Mehmet (xxx)(Dk.76 Mert x), Caner (xx), Recep (xxx), Onur (xx)(Dk.86 Anıl x), Semih (xx), Pekin (xx), Yusuf (xx)(Dk.80 Fırat x), Bülent (xx), Eray (xx).
GOLLER: Dk.33 Emre Alan, Dk.41 Aykut (Tekirdağspor), Dk.9, Dk.81 Onur, Dk.56 Mehmet (Büyükçekmece Tepecikspor).
SARI KART: Rıza (Tekirdağspor), Ramazan (Büyükçekmece Tepecikspor).
TÜRKİYE 3. Lig 3. Grup\'ta Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor\'a 3-2 yenildi.
3’ncü dakikada İbrahim Can sağ kanattan korner çizgisine kadar inerek yaptığı ortada top kaleci İbrahim’de kaldı.
9’ncu dakikada Recep sağ kanattan götürdüğü topu ceza sahasındaki Onur\'a verdi. Onur düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 0-1
17’nci dakikada Emer Alan\'ın ceza sahası içinde çektiği şut auta çıktı.
33’ncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre Alan’ın sert vuruşunda top ağlara giderek maçta eşitliği sağladı: 1-1
41’nci dakikasında Ünal’ın kullandığı ortayı iyi takıp eden Aykut kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1
56’nci dakikada Mehmet ceza sahasına girerken vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-2
77’nci dakikada İbrahim Can sol kanattan vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
81’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen topa Onur dokundu ve takımını öne geçiren golü attı: 2-3
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