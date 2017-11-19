Tekirdağspor - Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) -

STAT: Namık Kemal

HAKEMLER: Mehmet Terece (xxx), Adnan Akbulut (xxx) Eren Özçelik (xxx)

TEKİRDAĞSPOR: Onur (xxx)- Samet (xx), Emre Alan (xx)(Dk.46 Ünal xx), Emre Kars (xxx), İbrahim (xx), Yunus (xxx), Mert (xx), Rıza (xxx), Nurullah (xx), Aykut (xx)(Dk.75 Muhammed x), Vedat (xx)(Dk.87 Mücahit x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xx)- Mehmet (xx), Hakan (xx), Göksel (xxx)(Dk.90 Salih x), Safa (xx), Serkan (xx)(Dk.61 Murat xx), Dursun (xx), Fatih (xx), Hakan (xx), Gökhan (xxx), Anıl (xx)(Dk.83 Umut Eskiköy).

GOLLER: Dk.20 Vedat (Tekirdağspor) - Dk.45 Anıl (Sultanbeyli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Emre, Nurullah, Ünal (Tekirdağspor) - Göksel, Murat (Sultanbeyli Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

20\'nci dakikada Nurullah’ın düşürülmesiyle Tekirdağspor serbest vuruş kazandı. Vedat, kullandığı serbest vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-0.

43\'üncü dakikada Fatih ceza sahasında düşürüldü. Penaltıyı kullanan Hakan’ın şutunu kaleci kurtardı.

45\'inci dakikada ceza sahasına gelen topa iyi yükselen Anıl’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

65\'inci dakikada İbrahim\'in ceza sahasına kadar getirdiği top Ünal’ın vuruşuyla auta çıktı.

(FOTOĞRAFLI)