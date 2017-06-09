T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'daki bir evde 1 haftada 9 kez yangın çıktı!

İtfaiyeye intikal eden 5 yangın olayına ekipler müdahale etti

09 Haziran 2017 18:22

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir evde 1 haftada 9 kez yangın çıktı.

Sarnıç Mahallesi’nde İsmail Akalın’a ait ev ve samanlık çevresinde 1 haftada 9 kez yangın meydana geldi. Onarım için evi tamamen boşaltan aile fertleri tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ve civarda olayı duyanlar gelişmeleri hayretle karşılıyor. Yapılan incelemelerde 60 bin liralık hasarın tespit edildiği öğrenildi.

Ev sakinlerinden İsmail Akalın’ın oğlu Cemal Akalın, "İlk önce evimizin önündeki samanlık yandı. Sonrasında 2 odalı mutfağımız yandı. 3. gün de evin çatısı komple yandı. Bir iki gün sonra da evin 2 odasında yangın çıktı.

İtfaiyeye intikal eden 5 yangın olayına ekipler müdahale etti. Evin bahçesinde de küçük çaplı 4 ayrı yangın meydana geldi.

Bunlara biz müdahale ettik ve söndürdük. Toplamda 9 kez yangın olayı meydana gelmiştir. Büyük üzüntü yaşadık ve nedenini bilmiyoruz. Evimizdeki bütün eşyaları boşalttık. Kimimiz komşuda kimimiz de yakınlarımızda kalıyoruz. Sağ olsunlar yetkililer geldi bize yardımcı oldu. Tedirgin bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.
Akalın, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine tekrar yerleşeceklerini söyledi.

ETİKETLER

yangınhaberaçıklamatekirdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24