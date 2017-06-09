Tekirdağ'daki bir evde 1 haftada 9 kez yangın çıktı!

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir evde 1 haftada 9 kez yangın çıktı.

Sarnıç Mahallesi’nde İsmail Akalın’a ait ev ve samanlık çevresinde 1 haftada 9 kez yangın meydana geldi. Onarım için evi tamamen boşaltan aile fertleri tedirgin bekleyişini sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ve civarda olayı duyanlar gelişmeleri hayretle karşılıyor. Yapılan incelemelerde 60 bin liralık hasarın tespit edildiği öğrenildi.

Ev sakinlerinden İsmail Akalın’ın oğlu Cemal Akalın, "İlk önce evimizin önündeki samanlık yandı. Sonrasında 2 odalı mutfağımız yandı. 3. gün de evin çatısı komple yandı. Bir iki gün sonra da evin 2 odasında yangın çıktı.

İtfaiyeye intikal eden 5 yangın olayına ekipler müdahale etti. Evin bahçesinde de küçük çaplı 4 ayrı yangın meydana geldi.



Bunlara biz müdahale ettik ve söndürdük. Toplamda 9 kez yangın olayı meydana gelmiştir. Büyük üzüntü yaşadık ve nedenini bilmiyoruz. Evimizdeki bütün eşyaları boşalttık. Kimimiz komşuda kimimiz de yakınlarımızda kalıyoruz. Sağ olsunlar yetkililer geldi bize yardımcı oldu. Tedirgin bekleyişimizi sürdürüyoruz" dedi.

Akalın, onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından evlerine tekrar yerleşeceklerini söyledi.