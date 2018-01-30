T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'da yalnız yaşayan 2 kişi evlerinde ölü bulundu

Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde Ahmet Yalnız(57) ile Çorlu ilçesinde Esra Dilgin (39) yalnız yaşadıkları evlerinde ölü bulundu

30 Ocak 2018 18:28

Mehmet YİRUN-Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde Ahmet Yalnız(57) ile Çorlu ilçesinde Esra Dilgin (39) yalnız yaşadıkları evlerinde ölü bulundu.
Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi Evrenos Sokak Onur Apartmanı\'ndaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Yalnız\'ın ev sahibi kirasını almak için aradı. Ev sahibi Yalnız\'a ulaşamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, savcılık izniyle çilingir yardımıyla kapıyı açıp daireye girdi. Polis, Yalnız\'ı evinin tuvaletinde ölü olarak buldu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Yalnız\'ın cesedi, Şarköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Yalnız\'ın KOAH hastası olduğu ve iki yıl önce Şarköy\'e yerleştiği belirtildi.
İkinci olay, Çorlu\'da Site Özer Sokak\'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Esra Dilgin\'i telefonla arayan arkadaşları, cevap alamayınca evine gitti. Dilgin, kapıyı açmayınca, polis çağırıldı. Gelen polis ekiplerinin girdiği evde, Dilgin, oturma odasındaki koltuk üzerinde hareketsiz bulundu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dilgin\'in öldüğü belirlendi. 
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında Dilgin\'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNNuriDHA TEKİRDAĞYalnız57DilginMahallesi Evrenos Sokak Onur ApartmanıAhmet YalnızEvYalnızPolis YalnızOlayDevlet HastanesiEşindenYalnız KOAHSiteSokakEsra DilginGelenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24