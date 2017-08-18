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Tekirdağ'da yakalanan DEAŞ'lı 4 Suriyeli adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, palisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü savcılıkta, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

18 Ağustos 2017 22:34

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde, palisin terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü savcılıkta, diğeri ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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