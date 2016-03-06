Tekirdağ'da protokol, kadın futbol takımı ile maç yaptı

Tekirdağ'da Yeşilay Haftası nedeniyle düzenlenen farkındalık etkinliğinde Vali Enver Salihoğlu'nun aralarında bulunduğu daire müdürleri ile protokol üyeleri, kadın takımıyla futbol maçı oynadı. Protokol maçı 4-2 kazandı.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, hafta boyunca yapılan farkındalık etkinlikleri kapsamında dostluk maçı organize etti. Namık Kemal Stadyumundaki futbol karşılaşmasında Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak'ın da yer aldığı protokol üyeleri, Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın futbol takımıyla karşılaştı.



Doğan Haber Ajansı'ndan Ruhan Yalçın'ın haberine göre, Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şener Çelikayar, amaçlarının gençleri uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan spor yaparak uzaklaştırmak olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle bugün burada Sayın Valimiz ve Büyükşehir belediye başkanımız ve kurum müdürlerimiz ile beraber genç bayan sporcularımızla dostluk maçı yaparak farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu da, farkındalık yaratacak futbol maçında yer almasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Yeşilay şubemizin böyle güzel bir farkındalık yaratacak bir etkinliği düzenlemesi gayet güzel bir etki yaratacak. Buradaki kurum müdürlerimizin bir çoğu her hafta futbol oynuyorlar. Bende onlara ayak uydurmaya çalışacağım. Umut ediyorum ki diğer illerimizde de bu tür etkinler yapılır ve gençlerimizi bu adını zikretmeyeceğim kötü alışkanlıklara karşı uyarır ve koruruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak ise uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusu hassas olduklarını belirterek bu tür etkinliklere katılmayı görev edindiğini ifade etti. Yaklaşık 60 dakika oynanan karşılaşmada protokol üyelerinin yer aldığı takım, kadın futbol takımını 4-2 mağlup etti.