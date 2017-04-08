Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 16 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde operasyon düzenledi.



Operasyonda, kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edilen 15 adreste 4 bin 105 paket gümrük kaçağı sigara, 20 bin 657 adet içi tütün dolu sigara, 18 bin 900 gram kıyılmış kaçak tütün, 19 paket nargile tütünü, 5 paket pipo tütünü ve 12 tütün sarma makinası ele geçirildi.



Operasyonda Konu ile ilgili 16 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan bir tanesinin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.