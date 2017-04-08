T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tekirdağ'da kaçak sigara operasyonu: 16 gözaltı

Tekirdağ'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

08 Nisan 2017 01:45

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında Çorlu ilçesinde operasyon düzenledi. 

Operasyonda, kaçağı sigara satışı yaptığı tespit edilen 15 adreste 4 bin 105 paket gümrük kaçağı sigara, 20 bin 657 adet içi tütün dolu sigara, 18 bin 900 gram kıyılmış kaçak tütün, 19 paket nargile tütünü, 5 paket pipo tütünü ve 12 tütün sarma makinası ele geçirildi. 

Operasyonda Konu ile ilgili 16 şahıs yakalanırken, yakalanan şahıslardan bir tanesinin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER

sigarakaça sigaratekirdağ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24