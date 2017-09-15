Tekirdağ'da heykeller 'müzik' temalı şekillenecek

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi\'nin bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'nda heykeller müzik teması ile şekillenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi\'nin düzenlendiği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu açılışı, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat\'ın yanı sıra jüri tarafından belirlenen 8 ülkeden gelen heykeltıraşlar, küratör Nermin Sözer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sempozyumu ilk çekici vurarak başlattı. Açılışta konuşan Başkan Eşkinat, şöyle dedi:

\"Çok güzel bir gün, çünkü artık bir alışkanlık haline gelen Bisanthe Taş Festivali\'nin 3\'ncüsünü yapıyoruz. Bir şeyin ilkini yapmak bir heyecanla başlıyor. Ama bunu sürdürebilmek, bir standart haline getirebilmek, markalaştırmak oldukça önemli bu nedenle son derece mutluyuz. Bisanthe Taş Heykel Sempozyum\'unda bu sene temamız müzik. Tema sanatçılarımız, 41 ülkeden müracaat eden yüzlerce sanatçı ve eser arasından jürimiz tarafından seçildi. Küratörümüz Nermin Sözel ile 3 senedir beraber yol yürüyoruz. 8 sanatçımız müzik temasını işlerken, bir de konuk sanatçımız ve küratörümüzün eseri ile birlikte toplamda 10 eseri 1 aylık uzun ve meşakkatli bir süreçte ham taşı yontarak bir heykel, bir sanat eseri haline getirecekler. Ben onlara şimdiden teşekkür ediyorum.\"

Nermin Sözel\'in küratörlüğünü üstlendiği Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu\'na Beyaz Rusya\'dan Viktar Kopach, Arjantin\'den Laura Marcos, İsrail\'den Tanya Preminge, Çin\'den Lan Zhi Feng ve Jinxi Xu, Türkiye\'den Evrim Çamoğlu, Kosta Rika\'dan Ulises Jimenez, Gürcistan\'dan Valeri Jikia ve Tayvan\'dan Wang Biao katıldı. Sempozyumda sanatçıların eserleri tamamlaması yaklaşık bir ay sürecek.

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