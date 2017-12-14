Tekirdağ'da FETÖ'nün 'kripto askerleri' hakim karşısına çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki \'kripto\' yapılanması ve sivil imamlarına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8\'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra avukatları ile yakınları katıldı. Mahkemede, kimlik tespitlerinin ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 123 sayfalık iddianame okundu. Mahkemede ilk savunmayı yapan FETÖ’ün askeri yapılanmasındaki askerlere sivil imamlık yaptığı öne sürülen tutuklu sanık Bülent Bakırcıoğlu, suçlamaları kabul etmedi.

HESAP HAREKETLERİNE HAC SAVUNMASI

Bank Asya\'daki hesap hareketleri \'annesinin hacca gitmesi için biriktirdiği para\' olduğunu söyleyerek savunan Bakırcıoğlu, şunları söyledi:

\"FETÖ elebaşının medyada yer alan Bank Asya\'ya destek için para yatırılması talimatından haberim yoktu. Kaldı ki ne FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen bana talimat verebilecek bir kişidir, ne de ben ondan talimat alacak biriyim. Hakkımda ifade veren ve teşhiste bulunan 3 şahsı da tanımıyorum. Cep telefonu uygulaması \'ByLock\' adlı programı kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Darbe girişimin yaşandığı sıralarda Enerji Bakanlığımızın talimatıyla çalıştığım elektrik dağıtım şirketinde, sorumluluk alanımda bulunan Çorlu Askeri Hava Alanının bulunduğu bölgeye bizzat kendim giderek havaalanının elektrik kablolarını geri dönüşümü olmayacak şekilde kestim. Amacım askeri hava alanından darbeye bir katılım olmasını önlemekti. Bu davranışım benim FETÖ terör örgütüne karşı tutumumu ortaya koymaya yetiyor.\"

Duruşma diğer tutuklu sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 123 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Bülent Bakırcıoğlu, Enes Şahin, Ercan Kaymak, Fevzi Yavuz, Gökhan Doğan, Halit Köleoğlu, Mustafa Erboğa ve Ziya Güneş ile tutuksuz sanıklar Adem Serttaş, Bayram Aydın, Engin Altunkaya, Fatih Çelik, Mustafa Kızılkaya, Onur Özdemir, Ömer Bağcı, Samet Moral, Ümit Can, Yakup Urhan ve Zekeriye Soydan hakkında \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma\' suçundan 5- 10 yıl hapis cezası isteniyor.

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