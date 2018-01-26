Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alpaslan Ö.\'nün, örgütün resmi kurum ve derneklerinin il merkezi ile tüm ilçelerdeki muhasebe kayıtlarını tutan \'global kasası\' olduğu ortaya çıktı. Dernekler üzerinden başlatılan yeni soruşturma kapsamında 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Çorlu\'daki Özel Ergene Eğitim Hizmetleri Basın ile Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.\'nin örgütle bağlantısını tespit etti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Alpaslan Ö.\'nün, örgütün Tekirdağ genelinde FETÖ/PDY\'nin resmi kurum ve derneklerinin il merkezi ile tüm ilçeleri dahil olmak üzere muhasebe kayıtlarını tuttuğu ve \'global kasası\' olduğu belirlendi. Alpaslan Ö.\'nün muhasebeciliğini yaptığı Çerkezköy Aktif Gelişim Platformu Derneği hakkında yapılan incelemede 20 üyesi olduğu, üyelerden 10’u hakkında soruşturma yürütülmediği, 4’ünün tutuklu olduğu, 6\'sının da adli kontrolle serbest bırakıldığı tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Tekirdağ polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda dernek üyeleri A.E. (55), H.Ö. (39), A.K. (42), Ö.K. (43), A.G. (43), A.H. (38), M.Y. (38), A.R.A. (39), H.S. (40), E.E. (41), N.B. (40), S.A. (36), N.D. (44), Ö.D.A. (43) ve B.A. (41) gözaltına alındı. Firari Ö.Ö.\'nün (39) ise arandığı belirtildi.