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Tekirdağ'da fabrikada patlama!

Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi

10 Şubat 2013 07:29

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'den alınan bilgiye göre, Karıştıran yolu üzerindeki bir kimya fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muratlı Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "İlçemizdeki kimya fabrikasının tank bölümünde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı" dedi.

Hersanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muratlı'da faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini ardından yangın çıktığını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiğini kaydeden Hersanlıoğlu, "İlçemizdeki kimya fabrikasının tank bölümünde meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi" diye konuştu.

Patlamada yaralanan işçilerden Mustafa Çiçek Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Halit Zurnacı ile Murat Mehmet Ducan'ın ise Muratlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı,öğrenildi.

Fabrikada, akşam vardiyasında 15 kişinin mesaide olduğu öğrenildi.

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