Tekirdağ'da eski sevgiliye silahlı saldırı şüphelisi yakalandı(2)

TUTUKLANDI

Tekirdağ\'ın Saray İlçesi\'nde, eski sevgilisi Cansu Ç.\'yi tabancayla yaralayıp, birlikte olduğunu düşündüğü İbrahim Y.\'nin içinde bulunduğu otomobili kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ömer V., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ömer V., tutuklandı. Ömer V., cezaevine götürülürken, İbrahim Y.\'nin aracının hasımlı olduğu kişinin aracına benzettiği için kurşunladığı belirterek, \"İbrahim kardeşim ile hiçbir sorunum yok. Tamamen yanlış anlaşılmadan dolayı olmuştur. İbrahim kardeşimden ve ailesinden çok özür diliyorum. Bu konu için pişmanım\" dedi.

Şans eseri olaydan yara almadan kurtulan İbrahim Y. ise, \"Ben Saray\'da esnaflık yapıyorum ve bu olaylarla yakından uzaktan alakam olmamıştır. Olayı gerçekleştiren Ömer V., hem savcı, hem de mahkeme huzurunda olayı itiraf etmiştir\" dedi.

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