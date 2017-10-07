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Tekirdağ'da deniz 10 metre çekildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi

07 Ekim 2017 18:54

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi İlçesi\'nde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, \"Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır\" dedi.
Marmara Ereğlisi kıyılarında son birkaç günde deniz suyu kıyadan yaklaşık 10 metre kadar çekildi. Deniz suyunun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı tekneler ise çekilmenin yaşandığı bölgede karaya oturmuş görüntüsü verdi. İlçe sakinlerinden Ahmet Küçük, \"Ben 8 yıldır burada ikamet ediyorum. En son 2 yıl önce denizin böyle çekilmesini gördüm. O zaman da bu kadar çekildiğini görmüştük. Bir hafta önce deniz normal seviyesindeydi. Çekilmeler bir haftada göründüğü gibi oluştu\" dedi. 
Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday, \"Deniz çekilme sebebi tamamen iklimsel kaynaklıdır. Bir de Eylül ve Ekim aylarında ayın çekim gücü dünyamız üzerinde etkilidir. Şu anda zaten dolunay zamanındayız. Herhangi bir anormallik yok\" dedi.

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