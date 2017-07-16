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Tekirdağ'da 'ByLock' operasyonu: 115 gözaltı

Tekirdağ'da "ByLock" kullandıkları iddia edilen 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

16 Temmuz 2017 23:44

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen  soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"  kullandıkları iddia edilen aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci,  gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor,  esnaf, işçi ve polislerin de olduğu 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM)  ekipleri, eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 115 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye  sevk edileceği öğrenildi.

 

  

 

 

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