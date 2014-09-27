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Yaşam

Tekirdağ'da büyük kaza: 16 araç birbirine girdi

Kaza sabah saatlerinde, Tekirdağ-İstanbul yolu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi

27 Eylül 2014 16:50

Tekirdağ’da yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Tekirdağ-İstanbul yolu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) olması nedeniyle yoğun olan trafikte ilerleyen araçlardan biri kavşağa yaklaştığı sırada kırmızı ışıkta aniden durdu. Arkadan gelen ve aniden fren yapan 6 araç birbirine girdi. Bu esnada kazayı gören ve yavaşlamak isteyen 10 araçta kaygan olan yolda birbirine çarptı. 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazanın ardından kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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