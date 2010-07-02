Tekirdağ'da boş mezar paniği

T24- Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde mezarlık bekçisi 45 yaşındaki Yusuf Çubuk, kendisinden habersiz kazılan mezardan şüphelenerek polise haber verince ortalık karıştı. İlçede ‘bir çocuğu öldürüp gömmüşler’ dedikodusu yayılırken, savcılığın inceleme yaptırdığı çukur boş çıktı.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Malkara Belediyesi’ne ait Göztepe Mezarlığı’nda bekçilik yapan Yusuf Çubuk, dün mezarlığa geldiğinde kendisinden habersiz bir mezar kazıldığını görerek şüphelendi. Mezarlık kayıtlarını inceleyen Çubuk, son cenazenin geçen pazartesi günü defnedildiğini görünce polis ekiplerine haber verdi. Savcılık talimatı ile kazılan alanda inceleme yapan polis ekipleri, önce bomba aradı. Herhangi bir patlayıcıya rastlanmaması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, iki tarafına mermer konularak mezar görüntüsü verilen alanda inceleme yaptı. Terör Şubesi ekipleri de yapılan işlemleri kamera ile kayda aldı. Mezar görüntüsü verilen toprak çevresinde tüm izleri titizlikle inceleyen polis, savcılık talimatı ile toprakla dolu alanda kazı çalışması yaptı. Bir metre uzunluğunda 60 cm genişliğinde çukuru açan polis ekiplerinin kazdığı alanda cesete de rastlanmadı.





'ÇOCUĞU ÖLDÜRÜP GÖMMÜŞLER’ PANİĞİ'





Mezarlıkta polisin inceleme yaptığı haberi kısa sürede ilçeye yayıldı. Bir çocuğun öldürülerek gömüldüğü dedikodusu da paniğe neden oldu. İfadesi alınan mezarlık bekçisi Yusuf Çubuk, en son cenaze geçen pazartesi günü defnedildiği için, bilgisi dışında kazılan yerden şüphelendiğini söyledi. Mezarın boş çıkması ile ilçe sakinleri rahat bir nefes alırken, polis olayı gerçekleştirelnerin bulunması için araştırmasını sürdürüyor.