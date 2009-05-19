Tekirdağ'da ADD ve ÇYDD çelengine izin yok

Tekirdağ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Valilik önünde düzenlenen törende, çelenk sorunu yaşandı. Törenlerin yapıldığı alana Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) çelenk bırakmasına izin verilmedi.



19 Mayıs kutlamaları kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından ADD Tekirdağ Şube Başkanı Servet Gürkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tekirdağ Valiliği tarafından törenlerde Atatürk Anıtı'na kendilerinin ve ÇYDD'nin çelenk sunmalarına izin verilmediğini öne sürdü.

Gürkan, ADD olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın içinde olmalarının kendilerinin de hakkı olduğunu belirterek, "Sayın Valimiz buraya çelenk sunmamıza izin vermedi. 4 yıldır çelenk koyamıyoruz" iddiasında bulundu.



Vali: Yer dar, kasti bir durum yok



Tekirdağ Valisi Aydın Nezih Doğan ise yakın tarihte yapımı tamamlanan tören alanına darlığı nedeniyle sınırlı sayıda çelenk konulabildiğini söyledi. ADD'nin çelenginin tören alanında yer almamasının kasti bir durum olmadığını vurgulayan Doğan, şöyle konuştu:



"Tekirdağ'da yaklaşık 500 dernek bulunuyor. Bu bayram için Valilikten 67 derneğin çelenk talebi oldu. Tören alanında ise 28 çelenklik yer bulunuyor. Çelenk konulması zorunlu kuruluşları hesaba kattığımızda, tören alanında çok az yer kalıyor.

İl Kutlama Komitesi de çelenk sunma töreninin bir disiplin ve vakar içinde sunulması için, resmi ve özel bankalar, meslek odaları ve kamuya yararlı dernekler adına her bayramda sırayla bir temsili çelengin sunulmasının uygun olacağına karar verdi. Kararın uygulamaya konulmasının ardından ilk resmi bayramda ADD ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine öncelik sağlanmıştır. Ancak ADD, her bayramda kendi çelenklerinin temsil edilmesini istiyor."



Vali Doğan, alanın darlığı nedeniyle çelenk koyamayan derneklere yönetmelik gereği başka bir Atatürk Anıtı'na sunulmak üzere tören izni verildiğini de belirterek, "Diğer dernek ve kuruluşların talebini göz önüne alarak sahildeki Harf İnkılabı'nın bulunduğu Atatürk Anıtı'na da çelenk sunma

imkanı verilmiştir. Ancak ADD, ısrarla Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak istiyor. Uygulama ile kimseye karşı bir bakışımız yok. Bütün derneklere uygulanan mevzuat, bahsi geçen derneğe de uygulanmaktadır" dedi.