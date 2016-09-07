Tekirdağ'da 'abiler' operasyonu; 4 kişiye tutuklama talebi

Tekirdağ'da Gülen cemaati üyelerine yapılan soruşturmada 'evlerin abileri' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde polis ekiplerince 17 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenerek cemaate ait öğrenci evlerinin 'abileri' ve 'ablaları' olduğu öne sürülen 2’si kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden evlerin 'abileri' olduğu öne sürülen M.O., H.L., M.A. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cemaat evlerinin 'ablaları' olduğu iddia edilen K.A. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheliler FETÖ/PDY örgüt üyesi olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor.

