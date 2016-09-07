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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tekirdağ'da 'abiler' operasyonu; 4 kişiye tutuklama talebi

'Evlerin ablaları' olduğu iddia edilen 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07 Eylül 2016 20:10

Tekirdağ'da  Gülen cemaati üyelerine yapılan soruşturmada 'evlerin abileri' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Tekirdağ’da 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde polis ekiplerince 17 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlenerek cemaate ait öğrenci evlerinin 'abileri' ve 'ablaları' olduğu öne sürülen 2’si kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden evlerin 'abileri' olduğu öne sürülen M.O., H.L., M.A. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cemaat evlerinin 'ablaları' olduğu iddia edilen K.A. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheliler FETÖ/PDY örgüt üyesi olmak ve propagandasını yapmakla suçlanıyor. Soruşturma sürüyor.
 

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