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Tekirdağ'da 85 şişe kaçak içki ele geçirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde yapılan uygulamada, bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi

31 Aralık 2018 23:45

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde yapılan uygulamada, bir markette 85 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yeni yıl kutlamaları öncesinde kent merkezinde kaçak içkiye yönelik uygulama yaptı. Markette yapılan kontrolde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 85 şişe çeşitli markalarda içki ele geçirildi. İşyeri sahibi D.T.\'ye idari para cezası kesilerek hakkında soruşturma başlatıldı.

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