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Yaşam

TEKİRDAĞ'DA 3 METRELİK ''CAMGÖZ''  TEKİRDAĞ (A.A)

31 Mart 2011 14:36

-TEKİRDAĞ'DA 3 METRELİK ''CAMGÖZ''  TEKİRDAĞ (A.A) - 31.03.2011 - Tekirdağ'ın Yeniçiftlik beldesi açıklarında, 3 metre boyunda ve 250 kilogram ağırlığında ''camgöz'' cinsi köpek balığı yakalandı. Tekirdağ'da balıkçılık yapan Süleyman Coşkunçay, 20 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, Yeniçiftlik açıklarında, ağlarını tekne mürettebatıyla toplarken, ağa köpek balığı takıldığını fark ettiklerini söyledi. Coşkunçay, köpek balığını denizden çıkartmak için 3 saat uğraştıklarını anlattı. Uzun çabalar sonucu köpek balığını tekneye çekmeyi başardıklarını belirten Coşkunçay, ''Balığı daha sonra limana getirdik. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. ''Camgöz'' cinsi olan bu köpek balığı, 3 metre boyunda ve 250 kilogram ağırlığında. Bunu Çanakkale'den gelecek bir müşteriye satacağız'' dedi. Bazı vatandaşlar, köpek balığıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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