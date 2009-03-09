'Tekirdağ' uçağının enkazı kaldırılıyor

Hollanda'da 25 Şubat'ta Amsterdam'daki Schiphol Havaalanına indiği sırada düşen THY uçağının enkazını kaldırma çalışmaları başladı.



Verilen bilgiye göre, uçağın enkazı "Koninklijke Saan" adlı bir şirket tarafından Schiphol Havaalanının Oost bölgesindeki bir hangara kaldırılacak.



Uzmanlar, enkazı kaldırma işleminin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için bugün ve yarın hazırlık çalışmalarını yürütecek. Hava koşulları izin verdiği takdirde Çarşamba günü uçağın cockpit bölümü, Perşembe günü gövdesi ve Cuma günü kuyruk kısmı taşınacak. Kalan küçük parçaların da Cumartesi günü taşınmasıyla, uçağın Schiphol Havaalanı pistine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan enkazı tamamen kaldırılmış olacak.



Verilen bilgiye göre, kazayla ilgili araştırmayı yürüten Güvenlik Araştırma Konseyi (OVV) uzmanlarınca uçağın alt tarafı da incelenecek. Uçağın alt bölümünde bulunan sensör ve antenlerde teknik arıza olup olmadığı ya da bunların düşüşte olası etkisi incelenecek. Uzmanlara göre bunu belirleyebilmek, uçak düştükten sonra parçalanmış olduğundan kolay olmayacak, ancak her şeye rağmen mevcut teknolojik olanaklarla bu inceleme yapılacak.



THY'nin Boeing 737-800 tipi Tekirdağ adlı uçağı 25 Şubat günü İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanına inişe geçtiği sırada aniden irtifa kaybetmiş ve piste bir kilometre uzaklıkta bir tarlaya düşmüştü. Mürettebatla birlikte 135 kişinin bulunduğu uçakta 9 kişi yaşamını yitirmiş, 100'ye yakın kişi yaralanmıştı. Yaralı yolculardan 23'ü halen çeşitli

hastanelerde tedavi görüyor.



Kazadan sonra uçağın uçuş bilgilerinin saklandığı kara kutu kayıtlarına dayanılarak yapılan ilk incelemede, kazanın yükseklik gösterge cihazı altimetrenin yanlış sinyal vermesi üzerine otomatik pilotun uçağı indirmek istemesiyle meydana geldiği bildirilmişti. Altimetre cihazının uçak henüz 700 metre yükseklikte bulunurken yere 2 metre yükseklik mesafesi göstermesi üzerine motorlar hız kesmiş ve uçağın fren sistemi otomatik olarak devreye girmiş, uçak

hızla irtifa kaybetmişti.

