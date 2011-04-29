-TEKİRDAĞ, TOKAT, TRABZON, TUNCELİ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Tekirdağ'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Tevfik Ziyaeddin Akbulut 2- Özlem Yemişçi 3- Sait Yazı 4- Mestan Özcan 5- Mustafa Yel 6- Hakan Şık DEMOKRAT PARTİ 1- Nazmi Güner 2- Hakan Güler 3- Ahmet Şeniz 4- Alper Erdönmez 5- Kemal İşcan 6- Mustafa Yürük CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Faik Öztrak 2- Candan Yüceer 3- Emre Köprülü 4- Gülferah Güral 5- Şerafettin Kurt 6- Ayhan Civan EMEK PARTİSİ 1- Erdal Koçer 2- Meryem Koçer 3- Veli Bölük 4- Gülhan Erol 5- Hatice Akay 6- Şaziye Türkeli MİLLET PARTİSİ 1- Sevim Ateş 2- Kazım Şen 3- Mürüvvet Sofu 4- Bahattin Yerlikaya 5- Fikret Kütükoğlu 6- Zeynep Aslı Özdemir LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Veli Göktepe 2- Tarık Şen 3- Aykut Güçlü 4- Cengiz Öztabak 5- Nesrin Beyaz 6- Yavuz Güzelsoy SAADET PARTİSİ 1- Muhammet Yalçın 2- Bülent Şahin 3- İbrahim Gündüz 4- Taner Düzyurt 5- Abdullah Gümüş 6- Mukadder Seis HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Hasan Salih Hoşboy 2- Tuncay Biltekin 3- Ayhan Bakırcıoğlu 4- Dilek Gündoğdu 5- Rafet Çelebi 6- Kadir Avcıoğulları HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Zeynel Şen 2- Cansu Helin Yarar 3- Ramazan Tahir Eke 4- Abdullah Koca 5- Hasan Tüfekçi 6- Yaşar Caymaz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Bülent Belen 2- Hamdi Budak 3- Belma Kuvancı 4- Bahadır Baykal 5- Eser Önsel 6- Ergün Vardar TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Emrah Akansu 2- Enver Özdemir 3- Metin Karaca 4- Emine Özdemir 5- Atiye Sökük 6- Mehmet Bayırlı MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Fırat Taşdan 2- Serkan Sayar 3- Tarık Ekşi 4- Murat Kaynak 5- Filiz Demir 6- Remziye Öztürk BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Salih Küpelioğlu 2- İsmihan Tunç 3- Bekir Ökten 4- Mehmet Kula 5- Murat Yıldız 6- Can Demir DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Arzu Mandalı Sucu 2- Gülnur Sangdıç 3- Cezmi Yüce 4- Tacettin İkiz 5- Kadri Taysen 6- Kazım Haldun Eroğlu BAĞIMSIZ - Zafer Şen - Cenab Ersöz - Kerem Tosun -TOKAT- Kesin aday listelerine göre Tokat'ın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Zeyid Aslan 2- Şükrü Ayalan 3- Dilek Yüksel 4- Celil Göçer 5- Cüneyt Aldemir DEMOKRAT PARTİ 1- Ömer Yeleser 2- Yusuf Eraslan 3- Ali Demir 4- Abdullah Göktürk 5- Galip Aktaş CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Orhan Düzgün 2- Cevat Atılgan 3- Fedai Toyran 4- Esat Erdönmez 5- Sinan Yavuz Yavaş EMEK PARTİSİ 1- Mustafa Gürsoy 2- Nermin Yaş 3- Gülüzar Aydın 4- Nurten Yıldız 5- Rıza Durna MİLLET PARTİSİ 1- Mustafa Yılmaz 2- İbrahim Özyurt 3- İsmail Uca 4- Salih Akkoç 5- İsmail Gürüf SAADET PARTİSİ 1- Mesut Doğan 2- Bilal Metehan Aydın 3- Cemal Güngör 4- Mustafa Özdemir 5- Gökhan Aydın HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Erdal Düzgün 2- Mehmet Üneş 3- Alpaslan Akyüz 4- Baha Burak İkikat 5- Fahrettin Başara MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Reşat Doğru 2- Cahit Açıkkapı 3- Kemal Omrak 4- Seldah Kara 5- İbrahim Taşdemir DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Sibel Avar 2- Vedat Yedibela 3- Cevat Ulakçı 4- Serkan Kurt 5- Murat Gürel TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Zeynep Yıldız Koç 2- Turan Doğan 3- Nuri Özen 4- Şehriban Özen 5- Nuriye Yıldız MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Muhammed Kürşad Kaya 2- Savaş Tekiner 3- Muharrem Arı 4- Bayram Demirel 5- Ümit Lambacı BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Rüstem Ergen 2- Hasan Koç 3- Faruk Babur 4- Hacı Mustafa Bora 5- Nadire Kadiroğlu DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hasan Ertaş 2- Erdal Keskin 3- Celal San 4- Hüseyin Uzuner 5- İsmet Eşgül BAĞIMSIZ -Yaşar Gençay -TRABZON- Kesin aday listelerine göre, Trabzon'un milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Faruk Nafız Özak 2- Erdoğan Bayraktar 3- Aydın Bıyıklıoğlu 4- Safiye Seymenoğlu 5- Yunus Karabela 6- Salih Cora DEMOKRAT PARTİ 1- Nihat Hekimoğlu 2- İsmail İnan 3- Lale Murathan 4- Ömer Turan 5- Hasan Marabaoğlu 6- Gülden Katipoğlu CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Mehmet Volkan Canalioğlu 2- Ali Türen Öztürk 3- Sedat Gözaçan 4- Güzide Uzun 5- Ahmet Kaya 6- Ali Koç EMEK PARTİSİ 1- Devrim Osmançelebioğlu 2- Celal Kukul 3- Suna Şen 4- Neşe Dilek Türtat 5- Nezihat Uçar 6- Naime Akbay MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Mutluoğlu 2- Yahya Demeli 3- Şenol Demet 4- Kenan Sarı 5- Yüksel Soytürk 6- Hasan Ali Mumcu LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- İbrahim Akınet 2- Melike Aydın Meşeli 3- Serpil Gaygusuz 4- Nurullah Çokaklıoğlu 5- Meral Öbekci 6- Ayşe Bahçeci SAADET PARTİSİ 1- Muhittin Hamdi Yıldırım 2- Ümit İsmailçebioğlu 3- Necati Eraydin 4- Mustafa Yılmaz 5- Mehmet uz 6- Mustafa Güney HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Alper Sert 2- Aziz Ali Alparslan Bahadır 3- Ayşe Köroğlu 4- Davut Holoğlu 5- Abdullah Altuntaş 6- Bülent Çevik HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Şeref Malkoç 2- İsmail Hakkı Küçükali 3- Ali Haydar Baş 4- Mehmet Arif Köroğlu 5- Ahmet Aktoğan 6- Murat İskender MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Koray Aydın 2- Halil Memiş 3- Sabri Sadıklar 4- Hayriye Nurcan Yazıcı 5- Rahmi Coşkun 6- Osman Karaduman DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Servet Gedikli 2- Arif Hacıoğlu 3- Ahmet Taş 4- Tuğçe Ersez 5- Fatmana Özbek 6- Canan Baleren Ek TÜRKIYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Erkan Yıldız 2- Avni Sevinç 3- Murat Kara 4- Özlem Koç 5- Çiğdem özmen 6- Nurcan Topal MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Ali Küçük 2- Kadriye Kurdoğlu 3- Ayhan Aslan 4- Ahmet Verep 5- Nilhan Kaptan 6- Sultan Bayraktar BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Mehmet Korkut 2- Yavuz Ağıralioğlu 3- Yılmaz Şen 4- Mustafa Aksoy 5- Haşim Aykurt 6- Mahmut Güler DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hadiye Solmaz 2- Ekrem Eski 3- Hacıpir Abdioğlu 4- Hakan Bayraktar 5- Leyla Küçük 6- Özlem Ataman BAGIMSIZ - Hüseyin Karahan - Bülent Baş - Hüseyin Cafer Karahasan - Katip Çolak -TUNCELİ Kesin aday listelerine göre, Tunceli'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Cihan Açıkgöz 2- Bedri Aşam DEMOKRAT PARTİ 1- Ahmet Geçer 2- Veli Aydın CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Kamer Genç 2- Hüseyin Aygün MİLLET PARTİSİ 1- İbrahim Gökçe 2- Recep Akşit LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Işın Ünal 2- İsmail Arslan SAADET PARTİSİ 1- Süleyman Yıldırım 2- Azime Uzun HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Nevin Hedef 2- Hıdır Özçelik MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Mehmet Zilfi Akbulut 2- Murat Şahin DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Osman Akın 2- Serkan Yıldız TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Emre Yağan 2- Çiğdem Camkıran MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- İbrahim Aydın 2- Kemal Durmuşoğlu BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Nusret Özfidan 2- İlhan Dinç DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Süleyman Can 2- Bayram Çopuroğlu BAĞIMSIZ - Ferhat Tunç Yoslun