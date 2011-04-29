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Politika

TEKİRDAĞ, TOKAT, TRABZON, TUNCELİ KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:31

-TEKİRDAĞ, TOKAT, TRABZON, TUNCELİ KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Kesin aday listelerine göre, Tekirdağ'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Tevfik Ziyaeddin Akbulut      2- Özlem Yemişçi      3- Sait Yazı      4- Mestan Özcan      5- Mustafa Yel      6- Hakan Şık           DEMOKRAT PARTİ           1- Nazmi Güner      2- Hakan Güler      3- Ahmet Şeniz      4- Alper Erdönmez      5- Kemal İşcan      6- Mustafa Yürük           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Faik Öztrak      2- Candan Yüceer      3- Emre Köprülü      4- Gülferah Güral      5- Şerafettin Kurt      6- Ayhan Civan           EMEK PARTİSİ           1- Erdal Koçer      2- Meryem Koçer      3- Veli Bölük      4- Gülhan Erol      5- Hatice Akay      6- Şaziye Türkeli           MİLLET PARTİSİ           1- Sevim Ateş      2- Kazım Şen      3- Mürüvvet Sofu      4- Bahattin Yerlikaya      5- Fikret Kütükoğlu      6- Zeynep Aslı Özdemir           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Veli Göktepe      2- Tarık Şen      3- Aykut Güçlü      4- Cengiz Öztabak      5- Nesrin Beyaz      6- Yavuz Güzelsoy           SAADET PARTİSİ           1- Muhammet Yalçın      2- Bülent Şahin      3- İbrahim Gündüz      4- Taner Düzyurt      5- Abdullah Gümüş      6- Mukadder Seis           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Hasan Salih Hoşboy      2- Tuncay Biltekin      3- Ayhan Bakırcıoğlu      4- Dilek Gündoğdu      5- Rafet Çelebi      6- Kadir Avcıoğulları           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Zeynel Şen      2- Cansu Helin Yarar      3- Ramazan Tahir Eke      4- Abdullah Koca      5- Hasan Tüfekçi      6- Yaşar Caymaz           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Bülent Belen      2- Hamdi Budak      3- Belma Kuvancı      4- Bahadır Baykal      5- Eser Önsel      6- Ergün Vardar           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Emrah Akansu      2- Enver Özdemir      3- Metin Karaca      4- Emine Özdemir      5- Atiye Sökük      6- Mehmet Bayırlı           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Fırat Taşdan      2- Serkan Sayar      3- Tarık Ekşi      4- Murat Kaynak      5- Filiz Demir      6- Remziye Öztürk           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Salih Küpelioğlu      2- İsmihan Tunç      3- Bekir Ökten      4- Mehmet Kula      5- Murat Yıldız      6- Can Demir           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Arzu Mandalı Sucu      2- Gülnur Sangdıç      3- Cezmi Yüce      4- Tacettin İkiz      5- Kadri Taysen      6- Kazım Haldun Eroğlu           BAĞIMSIZ           - Zafer Şen      - Cenab Ersöz      - Kerem Tosun -TOKAT- Kesin aday listelerine göre Tokat'ın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Zeyid Aslan      2- Şükrü Ayalan      3- Dilek Yüksel      4- Celil Göçer      5- Cüneyt Aldemir           DEMOKRAT PARTİ           1- Ömer Yeleser      2- Yusuf Eraslan      3- Ali Demir      4- Abdullah Göktürk      5- Galip Aktaş           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Orhan Düzgün      2- Cevat Atılgan      3- Fedai Toyran      4- Esat Erdönmez      5- Sinan Yavuz Yavaş           EMEK PARTİSİ           1- Mustafa Gürsoy      2- Nermin Yaş      3- Gülüzar Aydın      4- Nurten Yıldız      5- Rıza Durna           MİLLET PARTİSİ           1- Mustafa Yılmaz      2- İbrahim Özyurt      3- İsmail Uca      4- Salih Akkoç      5- İsmail Gürüf           SAADET PARTİSİ           1- Mesut Doğan      2- Bilal Metehan Aydın      3- Cemal Güngör      4- Mustafa Özdemir      5- Gökhan Aydın           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Erdal Düzgün      2- Mehmet Üneş      3- Alpaslan Akyüz      4- Baha Burak İkikat      5- Fahrettin Başara           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Reşat Doğru      2- Cahit Açıkkapı      3- Kemal Omrak      4- Seldah Kara      5- İbrahim Taşdemir           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Sibel Avar      2- Vedat Yedibela      3- Cevat Ulakçı      4- Serkan Kurt      5- Murat Gürel           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Zeynep Yıldız Koç      2- Turan Doğan      3- Nuri Özen      4- Şehriban Özen      5- Nuriye Yıldız           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Muhammed Kürşad Kaya      2- Savaş Tekiner      3- Muharrem Arı      4- Bayram Demirel      5- Ümit Lambacı           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Rüstem Ergen      2- Hasan Koç      3- Faruk Babur      4- Hacı Mustafa Bora      5- Nadire Kadiroğlu           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hasan Ertaş      2- Erdal Keskin      3- Celal San      4- Hüseyin Uzuner      5- İsmet Eşgül                BAĞIMSIZ           -Yaşar Gençay -TRABZON- Kesin aday listelerine göre, Trabzon'un milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Faruk Nafız Özak      2- Erdoğan Bayraktar      3- Aydın Bıyıklıoğlu      4- Safiye Seymenoğlu      5- Yunus Karabela      6- Salih Cora           DEMOKRAT PARTİ           1- Nihat Hekimoğlu      2- İsmail İnan      3- Lale Murathan      4- Ömer Turan      5- Hasan Marabaoğlu      6- Gülden Katipoğlu           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Mehmet Volkan Canalioğlu      2- Ali Türen Öztürk      3- Sedat Gözaçan      4- Güzide Uzun      5- Ahmet Kaya      6- Ali Koç           EMEK PARTİSİ           1- Devrim Osmançelebioğlu      2- Celal Kukul      3- Suna Şen      4- Neşe Dilek Türtat      5- Nezihat Uçar      6- Naime Akbay           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Mutluoğlu      2- Yahya Demeli      3- Şenol Demet      4- Kenan Sarı      5- Yüksel Soytürk      6- Hasan Ali Mumcu           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- İbrahim Akınet      2- Melike Aydın Meşeli      3- Serpil Gaygusuz      4- Nurullah Çokaklıoğlu      5- Meral Öbekci      6- Ayşe Bahçeci           SAADET PARTİSİ           1- Muhittin Hamdi Yıldırım      2- Ümit İsmailçebioğlu      3- Necati Eraydin      4- Mustafa Yılmaz      5- Mehmet uz      6- Mustafa Güney           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Alper Sert      2- Aziz Ali Alparslan Bahadır      3- Ayşe Köroğlu      4- Davut Holoğlu      5- Abdullah Altuntaş      6- Bülent Çevik           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Şeref Malkoç      2- İsmail Hakkı Küçükali      3- Ali Haydar Baş      4- Mehmet Arif Köroğlu      5- Ahmet Aktoğan      6- Murat İskender           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Koray Aydın      2- Halil Memiş      3- Sabri Sadıklar      4- Hayriye Nurcan Yazıcı      5- Rahmi Coşkun      6- Osman Karaduman           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Servet Gedikli      2- Arif Hacıoğlu      3- Ahmet Taş      4- Tuğçe Ersez      5- Fatmana Özbek      6- Canan Baleren Ek           TÜRKIYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Erkan Yıldız      2- Avni Sevinç      3- Murat Kara      4- Özlem Koç      5- Çiğdem özmen      6- Nurcan Topal           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Ali Küçük      2- Kadriye Kurdoğlu      3- Ayhan Aslan      4- Ahmet Verep      5- Nilhan Kaptan      6- Sultan Bayraktar           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Mehmet Korkut      2- Yavuz Ağıralioğlu      3- Yılmaz Şen      4- Mustafa Aksoy      5- Haşim Aykurt      6- Mahmut Güler           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hadiye Solmaz      2- Ekrem Eski      3- Hacıpir Abdioğlu      4- Hakan Bayraktar      5- Leyla Küçük      6- Özlem Ataman           BAGIMSIZ           - Hüseyin Karahan      - Bülent Baş      - Hüseyin Cafer Karahasan      - Katip Çolak   -TUNCELİ Kesin aday listelerine göre, Tunceli'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Cihan Açıkgöz      2- Bedri Aşam           DEMOKRAT PARTİ           1- Ahmet Geçer      2- Veli Aydın           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Kamer Genç      2- Hüseyin Aygün           MİLLET PARTİSİ           1- İbrahim Gökçe      2- Recep Akşit           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Işın Ünal      2- İsmail Arslan           SAADET PARTİSİ           1- Süleyman Yıldırım      2- Azime Uzun           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Nevin Hedef      2- Hıdır Özçelik           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Mehmet Zilfi Akbulut      2- Murat Şahin           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Osman Akın      2- Serkan Yıldız           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Emre Yağan      2- Çiğdem Camkıran           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- İbrahim Aydın      2- Kemal Durmuşoğlu           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Nusret Özfidan      2- İlhan Dinç           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Süleyman Can      2- Bayram Çopuroğlu           BAĞIMSIZ           - Ferhat Tunç Yoslun

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