T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tekirdağ Muratlı'da iki köpek işkence edilerek öldürüldü!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

30 Ocak 2017 14:44

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde birinin ön ayakları iple bağlanan iki köpek başlarına sert bir cisimle vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, Muratlı ilçesinde son günlerde sokakta yaşayan kedi ve köpekler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından başlarına sert cisimlerle vurularak telef ediliyor. İlçede 5 gün önce İstiklal Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde bulunanlar 2 kediyi başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde buldu. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan bu olaydan sonra ilçedeki Muratlı Köprüsü yakınında ön ayakları iple bağlı bir köpeğin yanı sıra jandarma karakolu arkasındaki arazide başına sert bir cisimle vurularak telef edilen köpek bulundu.

 

"10 yıldır bakıyordum"



Muradiye Mahallesi’nde oturan Serkan Temel, gündüz serbest bıraktığı, akşam eve aldığı köpeği ’Tommy’nin ön ayakları bağlanarak başına sert cisimle vurularak öldürülmüş halde bulduğunu söyledi. Temel, "10 yıldır ’Tommy’e bakıyordum. O benim can dostumdu. Kimseye zararı olmaz. Mahallede herkesin sevdiği bir köpekti. Saldırganlığı yoktu. Kim, neden ve niçin bunu yaptığını anlamış değilim. Eve geldiğimde yoktu. Gelir diye biraz bekledim. Akşam saatlerinde bizim işten geliş saatimizi bilir ve evde olurdu. Tommy’nin gelmediğini görünce bir aradım bulamayınca eve döndüm. Sabah tekrar aramaya çıktığımda Muratlı Köprüsü’nün orada ön ayakları bağlı öldürülmüş olarak buldum. Çok üzüldüm, ben bunu yapanları Allah’a havale ediyorum. Ne istediler benim köpeğimden?" dedi.

Muratlı Belediye Başkanı CHP’li Nebi Tepe, 5 gün içinde önce iki kedi arkasından da iki köpeğin vahşice öldürülmesine tepki gösterdi. Tepe, "Bunlar insan değil, olamazda . Sokak köpeklerinde ne istemişler bilmiyorum. Belediye olarak iki kedi ve bu iki köpeğin de öldürülmesi olayını araştırıyoruz" dedi.

ETİKETLER

TekirdağMuratlıköpekişkence

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24