Tekirdağ müftüsüne seçim soruşturması

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, İl Müftüsü Ahmet Okutan hakkında seçim yasalarına aykırı hareket ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.



Adli makamlardan edinilen bilgiye göre, müftü Okutan ile ilgili ulusal basında çıkan haberler üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı, ''Seçim yasalarına aykırı hareket'' ettiği gerekçesiyle Ahmet Okutan hakkında soruşturma başlattı.



Okutan ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Tekirdağ Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Ahmet Aygün'ün imamlara propaganda amaçlı ''kravat'' dağıtmasına göz yumduğu, camilerde toplanan yardımları zimmetine geçirdiği ve yazdığı kitapların bandrolsüz satışını yaptığı iddia edilmişti.



'Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok'



Müftü Okutan, yaptığı açıklamada, savcılığın kendisiyle ilgili soruşturma başlatıp başlatmadığını henüz bilmediğini söyledi.



Tekirdağ Belediye Başkanı Aygün ile sadece yemekte bir araya geldiklerini ifade eden Okutan, ''Hesabını veremeyeceğim hiç bir şey yok. Hakkımda soruşturma başlatıldığına dair bana ulaşan bir bilgi de yok. Daha önce de hakkımda başka bir konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı. Ancak, bu konuyla ilgili savunmamın alınmasına dahi gerek görülmedi'' dedi.



Vakıflar tepkili



Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı vakıflar da ortak bir bildiri yayımlayarak, Müftü Okutan hakkındaki iddialara tepki gösterdi.



Diyanet-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Adem Yaryıkan, Türk Diyanet Vakıf-Sen Trakya Şube Başkanı Demir Oğuz ve Tekirdağ Din Görevlileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Metin Kırmızı'nın ortaklaşa yayımladığı bildiride, Tekirdağ halkının takdirini kazanan Müftü Ahmet Okutan başta olmak üzere müftülük kurumu ve diğer personelinin gerçek dışı iftiralarla yıpratılmak istendiği görüşüne yer verildi.