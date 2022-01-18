Tekirdağ'da Toprak Mahsulleri Ofisi önünde yağ kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Tekirdağ’da; beş litrelik ay çiçek yağı 99 liradan satışa sundu. Vatandaşlar ofis müdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu.

TMO, üç gün önce Türkiye genelinde, 5 litrelik ay çiçek yağını 99 liradan satışa sundu. Tekirdağ’da vatandaşlar, TMO Tekirdağ Başmüdürlüğü önünde kuyruk oluşturdu. Bazı vatandaşların 5 litrelik yağdan iki teneke aldıkları görüldü. Beş litrelik yağın marketlerde 200 lirayı bulması üzerine TMO, 5 litrelik ay çiçek yağını 11 Ocak itibarıyla piyasaya sürmüştü. TMO, Nisan 2021’de 5 litrelik ay çiçek yağını 59 TL’den piyasaya sürmüştü. (ANKA)