Bir otomobilden köpeğe ateş edip kaçtılar

Tekirdağ-Şarköy'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler köpeği silahla yaraladı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Şarköy Cezaevine 300 metre mesafede bulunan Saraybayırı adlı tesisin girişinde Oscar adlı köpek silahlı saldırıya uğradı.

Bölgede bulunan tesis işletmecisi Kaan Çelik, Saraybayırı tesisi önüne gelen bir otomobilin köpeğe ateş ettiğini belirterek, "Can dostumuz Oscar’a sadistçe saldırı yapıldı. Şarköy’de böyle canilerin aramızda olmasından huzursuzluk duyuyoruz. En kısa zamanda yakalanarak cezalandırılmalarını istiyoruz” dedi.

Kalçasından yaralanan Oscar adlı köpek ise ameliyata alınarak tedavi edildiğinin ve durumunun iyi olduğunu ifade eden Çelik, silahla ateş eden kişilerin güvenlik kameralarından tespit edeceklerini ve şikayetçi olacaklarını belirtti.