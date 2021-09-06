Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'daki tren kazasında ağır yaralanan Halil Aksoy da yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kaza Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe hemzemin geçitte geçen 4 Eylül sabah saatlerinde meydana geldi. Edirne’den Ispartakule’ye kum götüren 13001 sefer sayılı yük treni, Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan ve hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçen servis aracına çarptı.

Kazada Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile 7 kişi de yaralandı. Yaralıların arasında bulunan Suzan Aksoy'un eşi Halil Aksoy da hastanede yapılan tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Aksoy'un cenazesi, memleketi Tokat'ın Almus ilçesine gönderilecek ve burada eşinin yanında toprağa verilecek.

Geride çiftin üç çocuğu kaldı

Suzan-Halil Aksoy çifti, ocak ayında yeni bir yaşam ümidiyle İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Çocukları İlknur (19), İlker (17) ve Zeynep (12) ile birlikte Çorlu'ya yerleşen çift, Ergene'de bir tekstil fabrikasında işe başladı. Birlikte işe gidip gelen çift, Ergene'deki tren kazasında yaşamını yitirdi, geride 3 çocukları kaldı. (DHA)