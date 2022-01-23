Tekirdağ'da işkence ettiği kediyi boğarak öldüren kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sokakta bir kediye işkence ettikten sonra boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı tutuklandı.

Malkara ilçesi Merkez Mahallesi'nde bir kedinin öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, kaldırımda yürürken sokak kedilerini yanına çağıran, bunlardan birini sevdikten sonra kaldırıma fırlatıp işkence eden, ardından da hayvanı boğarak öldürdüğü belirlenen kişinin S.A. olduğunu saptadı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (İHA -AA)