Tekirdağ'da bir hayvanseverin baktığı sokak köpekleri tüfekle vuruldu!

Tekirdağ'da hayvansever Nurgül Tanrınıan'ın baktığı sokak köpeklerinden biri av tüfeğiyle vurularak öldürüldü, biri de yaralandı. Tanrınıan, köpeğinin mezarı başında gözyaşı dökerek, failin bulunmasını istedi.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Nurgül Tanrınıan’ın baktığı köpeklerden ikisi tüfekle vuruldu. Köpeklerden biri ölürken, diğeri ise yaralı olarak buğday tarlasında bulundu. Yaralı köpeği veterinere götürerek tedavi ettiren Tanrınıan, ölen köpeği ise gömdü. Köpeğinin mezarı başında gözyaşları döken Nurgül Tanrınıan, "Hürriyet Mahallesi'nde Orman Su İşleri'ne bağlı gönüllü hayvan koruma görevlisiyim. Bizlere hayvan polisi de deniyor. Burada 3 köpeğimi sürekli besliyorum. Pazar günü geldiğimde köpeğimin ikisini bulamadım. Her yeri aradım, bulamadım. 3-4 gün sonra arsa sahibi bir doktor tarafından bulundu. Köpeğimin birisinin vurularak öldürülmüş olarak buldum. Diğeri de yaralıydı. Kendi ellerimle taşıyarak gömdüm" dedi.

"Bu caniliği yapanlar bulunsun"

Fail ya da faillerin bulunmasını isteyen Tanrınıan, "Bunu yapan insan olamaz. Bu tür insanların arasında dolaşmasına izin verilmemeli. Ben sessiz kalmak istemedim. Yaralı köpeğimi veterinere götürdüğümde vücudu saçma doluydu. Varsa gören bilen haber versin. Bu canlara yapılan şiddet son bulsun. Yapanların yanına kar kalmasın. Bu bölge okullar bölgesi. Köpeklere zarar veren çocuklara da zarar verir. Lütfen bu caniliği yapanlar bulunsun" diye konuştu. (DHA)