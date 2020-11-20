Tekirdağ'da depreme dayanıksız 90 bina ile 7 okula yıkım kararı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, il merkezinde 7 bin 740 hektarlık alanda afet riski taşıyan alanları belirledi. Tekirdağ'da mülkiyeti belediyeye ait 90 bina için yıkım kararı alınırken; 7 okul binası için de yıkım kararı verildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde belediyenin düzenlediği, 'Deprem her an kapımızda' konulu panelde yaptığı konuşmada, Marmara'da büyük depremin Tekirdağ'da olacağını öne sürdü. Ercan, "Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. İstanbul'da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak ama Marmara Ereğlisi'nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır" dedi.

"Tekirdağ depreme hazır değil"

Prof. Dr. Ercan'ın açıklamasının ardından kentteki vatandaşlara arasında tedirginlik yaşanmaya başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi Nihat Çolak, olası büyük bir depremde Tekirdağ'da 100 kilometrelik bir alanda ciddi şekilde etkilenme olabileceğini söyledi.

Çolak, "Tekirdağ değil, Türkiye depreme hazır değil. Bunu en son 30 Ekim'de yaşadığımız İzmir depreminde gördük. Ne yazık ki ülkemizde deprem sadece olduğu zamanlar hatırlanan, daha sonra unutulan, depremle ilgili gerekli eylem, hazırlıklı çalışmaları yapılmayıp ertelenen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Tekirdağ'da olduğu gibi çevrelerinde de yapı stoku gibi herhangi bir çalışma olmadığını biliyoruz. Tabii ki bu süreçlere meslek odalarının katılmaması da bizim bilgi seviyemizde sınırlarımızı düşürüyor. Bunu da anlamış değiliz" dedi.

"Ciddi hasarlar oluşabilir"

Yaşanacak Tekirdağ depreminin yaklaşık olarak 100 kilometre bir alanı etkileyebileceğini ifade eden Nihat Çolak, "Marmara'da ya da Tekirdağ'da oluşacak bir deprem yaklaşık 100 kilometre çapında birçok ilçeyi, Edirne merkez de dahil, Çorlu, Lüleburgaz ve bir çok yerleşimi ciddi şekilde etkileyecektir. Bu etkileşim yapınızın mühendislik hizmeti alıp almamasına göre, yapınızın bulunduğu zemin sınıfına göre ne yazık ki rant uğruna dere yatakları ve alüvyon zeminlerde açılan çarpık yapılaşma sonucu açılan yapılaşma sonucunda ciddi hasarlar oluşabilir. Bizim önemle burada üzerinde durduğumuz, kentlerde yapılaşmanın da, kent imar planlarının demokratik bir planlama süreci içerisinde, meslek odalarıyla birlikte, mimar, mühendis ve şehir plancılarının meslek odalarıyla birlikte ele alınması, yerleşimlerin buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

Tekirdağlılar tedirgin

Tekirdağ'da yaşayan Duygu Özkan, kentte bulunan çürük binaların bir an önce yıkılması gerektiğini belirterek, "Ben alt yapının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Her büyük bir sarsıntıda çökme tehlikesi yaşayabiliriz. Halk olarak gerçekten korkuyoruz. Tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.

Nejat Er ise, "Tekirdağ depreme hazır değil şu anda. Türkiye hazır değil depreme. Bilinçsiz bir toplumuz biz. Önlem alınması gerekiyor. Şu anda binalarımız 30,40 yıllık binalar. Bunların kontrol altına alınması lazım. Yıkılması gerekiyorsa yıkılması lazım. İnsanlara bu binaların tekrar yapılması gerekiyor. Buna güç lazım, para lazım" dedi.

Hükümet Konağı, okul ve adliye depremde zarar görmüştü

İstanbul Silivri açıklarında geçen yıl eylül ayında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Marmara Ereğlisi ilçesinde Hükümet Konağı, adliye binası ve Yeniçiftlik Mahallesi'nde Nizamettin Demirdöven İlkokulu hasar görmüştü. Yapılan incelemeler sonrasında Hükümet Konağı, Belediye Gençlik Merkezi'ne, adliye, yapılan yeni binaya, Nizamettin Demirdöven İlkokulu ise başka bir okula geçici olarak taşınması sağlanmıştı.

308 toplanma alanı

Tekirdağ'da AFAD İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın oluşturduğu komisyon 308 afet toplanma alanı ile ilçelerde geçici barınma alanları belirlendi.

90 bina ve 7 okula yıkım kararı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, il merkezinde 7 bin 740 hektarlık alanda afet riski taşıyan alanları belirlerken, mülkiyeti belediyeye ait 90 binanın yıkım kararı alıp, yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Valiliği, il merkezinde 169 okulun deprem performans değerlendirme planlamasını yaptı. Bunlardan 23 binadaki 18 okulun güçlendirme ve onarımı devam ederken, 7 okul için yıkım kararı alındı. 37 binadaki 23 okulun güçlendirme projeleri tamamlanıp, ihaleye çıkarılması aşamasına geldiği ve

46 binadaki 28 okulunda güçlendirme projelerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)