Tekirdağ'da açık olan kafedeki 57 kişiye toplam 200 bin TL'ye yakın ceza kesildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde kısıtlama saatlerinde açık olan kafede bulunan 57 kişiye, toplamda 197 bin 733 TL ceza kesildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gece sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapıldı. Denetimlerde bir kafenin açık olduğu ihbarı gelmesi üzerine, adrese baskın yapan polisler, iş yerinin kapalı olması gerektiği saatte açık olması ve müşterilerin de sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Kafede bulunan 57 kişiye toplamda 197 bin 733 TL idari para cezası uygulanırken, işyeri sahibi hakkında da işlem başlatıldı. (ANKA)