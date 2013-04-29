Tekirdağ Cezaevi'nde açlık grevi 36. gününde sona erdi

21 mahpusun Tekirdağ 2 Nolu F Tipi'nde 36 gündür yürüttüğü açlık grevi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısının taleplere olumlu yaklaşması ve karşılanacağı yönündeki irade beyanının ardından sonlandırıldı.

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'ndeki 19'u PKK, ikisi Devrimci Karargah davasından tutuklu 21 mahpusun açlık grevi, bugün 36. günde bitirildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nden Avukat Fazıl Ahmet Tamer, bianet’e yaptığı açıklamada, bugün cezaevi savcısı ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüklerini, her ikisinin de temel taleplerin yerine getirileceği yönünde olumlu yaklaşım sergilediğini belirtti.

Savcılarla ve mahpuslarla hem geçen Cuma hem de bugün görüşen Avukat Tamer, mahpusların, savcılığın “temel haklarla ilgili taleplerin karşılanacağıyla ilgili irade beyanı üzerine” açlık grevine son verdiklerini söyledi.

21 mahpus bugün hastaneye sevk edilerek genel kontrolden geçecek, ardından da diyet programına alınacaklar.

Mahpuslar, 25 Mart'tan bu yana tutsak süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde olduklarını açıklamıştı. Talepleri şunlardı:

* Hapishaneye girişte dayatılan çıplak arama uygulamasına ve fiziki işkencelere son verilmeli.

* Tutsaklara yönelik başta fiziki ve psikolojik işkence olmak üzere hakaret ve aşağılayıcı tavır ve uygulamalara son verilmeli.

* Havalandırma hakkı günde yalnızca bir saat ile sınırlandırılan ve hiçbir sosyal faaliyete katılımına izin verilmeyen

* Ağırlaştırılmış müebbet” hükümlüsü mahpusların koşulları iyileştirilmeli.

* 45/1 nolu “Sohbet Hakkı” genelgesi tam olarak ve tüm mahpuslara ayrımsız uygulanmalı.

* Aramalar amacına uygun yapılmalı, talan etme ve başta el yazması anı, öykü, şiir vb. içerikli olan defterlerimize el koyma uygulamasına son verilmeli.

* Keyfi bir biçimde açılan disiplin soruşturmaları ve kesinleşen cezalar iptal edilmeli.

* Hastane sevklerindeki kelepçeli muayene tedavi dayatmasına son verilmeli.

* Mahpusların hangi hücrede kimlerle kalacağına dair alınan kararlarda kişinin tercihi esas alınmalı, zorla ve yaptırım amaçlı yer değişikliği uygulamalarından vazgeçilmeli.

* Mahpuslar arası dayanışmaya izin verilmeli, bu kapsamda adımıza kayıtlı su ısıtıcısı, televizyon, buzdolabı gibi eşyaların ihtiyacı olan arkadaşlarımıza verilmesi önündeki engeller kaldırılmalı.