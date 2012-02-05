Tekin'den Arınç'a: Haddinizi bilin

T24

KAMER GENÇ İÇİN ÖZEL YASA ÇIKARIYORLAR





CHP Adana İl Başkanlığı’nda teşkilat yöneticileri ile bir araya gelen Gürsel Tekin daha sonra, basın toplantısı düzenledi. Gürsel Tekin, Bülent Arınç’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da eleştirilen yazar Paul Auster’le ilgili "Bu kadar benzeyenini görmedim. Hazır Türkiye’ye gelmişken o yönünü keşfedip onu aktör olarak da düşünebilirler. Paul Auster, makyajsız aynı Mustafa Kemal Atatürk. İçimden geçeni söylüyorum" yönündeki sözlerini eleştirdi. Tekin şöyle konuştu:"Gazete ve televizyonlarda görüyorsunuz. İktidar yetkilileri, sayın Başbakan ve bakanlar adeta ipe sapa gelmeyecek laflarla Türkiye gündemini meşgul etmeye çalışıyor. Son dönemlerde sayın Arınç’ın söylediği laflar, hiçbir siyasetçinin üslubuna yakışmayacak laflardır. Mustafa Kemal Atatürk’e laf uzatacak kadar alçak olmadıklarına inanıyorum. Son 10 yıldır Türkiye’nin sorunlarını bırakmışlar, CHP’nin tarihiyle meşguller. Biliyorsunuz daha önce de İsmet Paşa’yla meşgul oldular. Şimdi Mustafa Kemal’e sıra geldi. TC’nin bakanını, alay edercesine sarf ettiği laflarından dolayı şiddetle kınıyorum ve protesto ediyorum. Umuyorum ki sürçü lisan etmiştir ve bu laflarını en kısa zamanda düzeltecektir. Aksi takdirde onlara kendilerinin altından kalkamayacakları ağır laflarla karşılık vereceğimizi unutmasınlar."Hükümetin söylemlerine karşı sivil toplum örgütleri ve sendikaların suskun kaldığını iddia eden Tekin eleştirilerini şöyle sürdürdü.:"Türkiye’nin bir tek sigortası, güvencesi olan CHP kaldı. CHP tarihiyle hesaplaşanlar, başta sayın başbakan belli ki CHP’nin tarihini bilmiyorlar. CHP, tarihinde hiçbir dönem baskılara, darbecilere boyun eğmemiştir. Hele size hiç boyun eğmeyecektir.Dünyanın hiçbir yerinde baskıyla, zulümle ve diktatörlükle hiç kimse ayakta kalamaz. Bunların yol arkadaşları vardı. Ödül aldıkları Arap baharındaki, Mısır’dan Tunus’a kadar. Bunlar da yüzde 70 yüzde 80 oylar almışlardı. Şimdi neredeler bunlar? Onlardan örnek alın. Baskının hiç kimseye yaramayacağını bilin. Ey iktidar yetkilileri, ipe sapa gelmeyecek laflar söylemeyin, haddinizi bilin. Karşınızda CHP var. CHP size öyle laflar, söyler ki hiçbiriniz altından kalkamazsınız."Bu dönemde CHP’nin sadece sevgi ve saygıya ihtiyacı olduğunu belirten Gürsel Tekin şöyle konuştu:"Özellikle bizim tek güvencemiz örgütlerimiz. Başka hiçbir gücümüz yok. Medya ve gazetelerimiz yok. İktidar hepsini teslim aldı. İktidar, başbakan ve bakanlarla ilgili söylediğimiz her kelime sansür ediliyor. En son da Meclis’te sesimizi kısmak için yeni bir tüzük tartışması başladı. Milletin temsilcileri, 550 tane milletvekilinin bölgedeki sorunlarını anlatabilecekleri bir tek ’TRT3’ vardı, onu da kaldırdılar. O da yetmedi, şimdi de süreleri kısaltmak istiyorlar. Hükümet, Sayın Kamer Genç için yeni bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Sayın Kamer Genç sizi korkutuyorsa ve yasa değiştirebilecek duruma geldiyseniz, buradan kendisini kutlamak istiyorum."