-TEKİN'DEN "EŞKİYA"LI ELEŞTİRİ MERSİN (A.A) - 05.06.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, ''Herkesi susturabilirsin ancak susturamayacağın tek parti vardır, o da halkın partisi CHP'dir. Hele o partinin başındaki lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur ki onu hiç susturamazsın'' dedi. Tekin, seçim çalışmaları kapsamında, partisinin il başkanlığınca Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında partililere hitap etti. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, ''Sayın Başbakanın kimyasını bozacağım'' sözünü hatırlatarak, ''Biz, kimya bozulmasının bu kadar yüksek dozlu olacağını düşünmüyorduk ama Sayın Başbakan'ın kimyası öyle bir bozulmuş ki freni patlamış bir kamyon gibi nereye çarpacağını kestirmek mümkün değil'' diye konuştu. Hopa'da yaşanan olaylara değinen Tekin, şöyle devam etti: ''Hopa'da onurunu, hayatını ülkenin geleceğine adamış bir emekli öğretmen, biber gazından katledildi. Sayın Başbakan ona başsağlığı nezaketi göstermedi. Dedi ki: Hopa'da eşkıyalar var. Şimdi bakıyorum, Türkiye'nin hiçbir coğrafyasında eşkıya yok. Eşkıya arıyorsan Sayın Başbakan, eşkıya ta Ankara'nın göbeğinde. Herkesi tehdit ediyorsun. Bu nasıl bir iştir? Herkesi susturabilirsin ancak susturamayacağın tek parti vardır, o da halkın partisi CHP'dir. Hele o partinin başındaki lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur ki onu hiç susturamazsın.'' CHP'nin iktidara gelmesi halinde yapacakları hizmetlere değinen Tekin, ''Elimizde tamamı test edilmiş ve tartışılmış 41 proje bulunuyor. Her şeyden önemlisi bu projelerin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var'' dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, hakkında devam eden ''sahtecilik'' davasının Yargıtayda onanması durumunda istifa edip etmeyeceğinin sorması üzerine, ''Olabilir, dava gelsin bakarız'' yanıtını verdi.